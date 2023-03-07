Небеснов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1911 ст.
Дата смерти?.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911 ст.
Восприемники: крестьянин села Камызяка Василий Алексеев Обухов и крестьянка Арзамасского уезда Нижегородской губернии Пелагея Сергеева Коровина (Небеснова).
Образование
С 1921
после смерти родителей воспитывался в детском доме № 2 г. Астрахани
Работа или профессия
С ?.03.1930 по ?.03.1931
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
агроном [Красноярского] районного земельного отдела
Образование
1930
Астраханский сельско-хозяйственный техникум
Работа или профессия
С ?.03.1931 по ?.08.1933
управляющий отделением Майкопского лубяного совхоза
Работа или профессия
С ?.08.1933 по ?.06.1935
старший экономист Райплана
Образование
1933
Краснодарский институт специальных и технических культур (без защиты диплома)
Работа или профессия
С ?.06.1935 по ?.04.1937
литературный работник редакции газеты "Адыгейская правда"
Работа или профессия
С ?.04.1937 по ?.06.1938
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
агроном по организации труда машинно-тракторной станции (МТС) имени Кагановича
Работа или профессия
С ?.06.1938 по ?.08.1939
старший агроном по организации труда краевого земельного отдела
Работа или профессия
С ?.08.1939 по ?.07.1941
заведующий павильоном "Правление сельско-хозяйственной артели" на Всесоюзной сельско-хозяйственной выставке (ВСХВ)
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Небесная Анна Афанасьевна
Бракосочетание
До 1940
Призыв на военную службу
26.06.1941
Дзержинский районный военный комиссариат
Военная служба
С 12.07.1941 по 03.10.1941
красноармеец, 703-й отдельный линейный батальон связи
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.11.1941
линейный надсмотрщик - экспедитор 164-го отдельного батальона связи
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Брянск, город Брянск, Брянская область
пропал без вести в ходе Орловско-Брянской оборонительной операции
Военная служба
С ?.11.1941 по ?.01.1942
Тула, город Тула, Тульская область
писарь 96-го отдельного полка связи 50-й Армии Западного фронта Тульская оборонительная операция "С 10 ноября 1941 года 50-я армия в составе Брянского и Западного фронтов участвовала в Московской би... Показать все
Военная служба
С ?.01.1942 по ?.03.1943
ответственный секретарь бюро ВЛКСМ 96-го отдельного полка связи 50-й Армии Западного фронта
Военная служба
С ?.03.1943 по ?.07.1945
начальник клуба 307-го инженерного батальона 96-го отдельного полка связи 50 Армии / 95-й стрелковой дивизии 20-й Армии Западного / 1-го Белорусского фронтов
Рождение ребёнка
24.09.1944
Сын: Небесный Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Небесная Анна Афанасьевна
Военная награда
14.10.1944
медаль "За оборону Москвы"
Получение воинского звания/чина
30.12.1944
капитан
Военная награда
09.04.1945
орден "Отечественной войны" II степени
Военная служба
С ?.07.1945 по ?.03.1946
заместитель начальника экономического сектора Управления Советской военной администрации в Германии (земля Мекленбург)
Военная служба
С ?.03.1946 по ?.10.1946
начальник отделения сельского хозяйства экономического отдела Управления Советской военной администрации в Германии (земля Мекленбург)
Военная служба
С ?.10.1946 по ?.04.1947
начальник отдела сельского хозяйства и лесоводства Управления Советской военной администрации в Германии (земля Мекленбург)
Военная служба
?.04.1947
уволен в запас
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Небесная Анна Афанасьевна
Работа или профессия
С ?.09.1949 по ?.12.1951
директор павильона "Северный Кавказ и Крым" Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки
Работа или профессия
С ?.12.1951 по ?.04.1953
главный редактор по сельско-хозяйственным вопросам Совинформбюро при Совете Министров СССР
Работа или профессия
С ?.04.1953
главный редактор Совинформбюро по сельско-хозяйственным вопросам при министерства культуры СССР
Образование
1953
Вечерний университет марксизма-ленинизма
Смерть
?.06.1980