Небеснова (Смирнова) Серафима Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1899 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Поручители: по жениху – Пензенской губернии города Наровчата мещанин Александр Сергеев Небеснов и астраханский мещанин Евгений Васильев Борисов; по невесте – крестьянин Симбирской губернии Ардатовског... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1900 ст.
Дочь: Афанасьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич
Восприемники: Санкт-Петербургской губернии города Луги мещанин Василий Иосифов Баранов и личная дворянка Анна Константинова жена Тихонравова.
Рождение ребёнка
30.05.1906 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич
Восприемники: Пензенской губернии города Наровчата мещанин Петр Сергеев Небеснов и крестьянина Тамбовской губернии Елатомского уезда Ермоловской волости, деревни Урдовой Ивана Александрова Шаронова же... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич
Восприемники: крестьянин села Камызяка Василий Алексеев Обухов и крестьянка Арзамасского уезда Нижегородской губернии Пелагея Сергеева Коровина (Небеснова).
Рождение ребёнка
12.02.1915
Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич
Восприемники: астраханский мещанин Александр Гаврилов Семёнов и красноярская мещанка Мария Мартинова Ильина.
Смерть
1921
Тумак, Володарский муниципальный район, Астраханская область