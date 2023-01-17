Небеснова (Смирнова) Серафима Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небеснова (Смирнова) Серафима Кузьминична

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Место рождения

Бабаново, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабаново, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
07.06.1899 ст.

Муж: Небеснов Иван Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Поручители: по жениху – Пензенской губернии города Наровчата мещанин Александр Сергеев Небеснов и астраханский мещанин Евгений Васильев Борисов; по невесте – крестьянин Симбирской губернии Ардатовског... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1900 ст.

Дочь: Афанасьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Санкт-Петербургской губернии города Луги мещанин Василий Иосифов Баранов и личная дворянка Анна Константинова жена Тихонравова.
Рождение ребёнка
30.05.1906 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Пензенской губернии города Наровчата мещанин Петр Сергеев Небеснов и крестьянина Тамбовской губернии Елатомского уезда Ермоловской волости, деревни Урдовой Ивана Александрова Шаронова же... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.

Сын: Небеснов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин села Камызяка Василий Алексеев Обухов и крестьянка Арзамасского уезда Нижегородской губернии Пелагея Сергеева Коровина (Небеснова).
Рождение ребёнка
12.02.1915

Сын: Небеснов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Небеснов Иван Сергеевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Александр Гаврилов Семёнов и красноярская мещанка Мария Мартинова Ильина.
Смерть
1921
Тумак, Володарский муниципальный район, Астраханская область
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