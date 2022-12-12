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(Небеснова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.05.1906 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1906 ст.

Отец: Небеснов Иван Сергеевич

Мать: Небеснова Серафима Кузьминична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Пензенской губернии города Наровчата мещанин Петр Сергеев Небеснов и крестьянина Тамбовской губернии Елатомского уезда Ермоловской волости, деревни Урдовой Ивана Александрова Шаронова же... Показать все
Смерть
После 1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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