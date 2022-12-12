(Небеснова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1906 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1906 ст.
Восприемники: Пензенской губернии города Наровчата мещанин Петр Сергеев Небеснов и крестьянина Тамбовской губернии Елатомского уезда Ермоловской волости, деревни Урдовой Ивана Александрова Шаронова же... Показать все
Смерть
После 1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния