Небеснов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНебеснов Виктор Иванович

Небеснов Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.02.1915

Дата смерти

05.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1915

Отец: Небеснов Иван Сергеевич

Мать: Небеснова Серафима Кузьминична

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Александр Гаврилов Семёнов и красноярская мещанка Мария Мартинова Ильина.
Образование
1939
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский институт инженеров водного транспорта
Работа или профессия
С 1939 по 1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
пароходство "Волготанкер"
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
преподаватель Астраханского рыбопромышленного техникума
Работа или профессия
С 1944 по 1952
Одесса, Одеська область
преподаватель Одесского института инженеров морского флота
Образование
1945
Одесса, Одеська область
кандидат технических наук
Работа или профессия
С 1952 по 1985
Одесса, Одеська область
заведующий кафедрой теории механизмов и машин и деталей машин Одесского института инженеров морского флота
Образование
1952
Одесса, Одеська область
доктор технических наук
Образование
1953
Одесса, Одеська область
профессор
Смерть
05.06.1985
Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close