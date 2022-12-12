Небеснов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1915
Дата смерти05.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1915
Восприемники: астраханский мещанин Александр Гаврилов Семёнов и красноярская мещанка Мария Мартинова Ильина.
Образование
1939
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский институт инженеров водного транспорта
Работа или профессия
С 1939 по 1941
пароходство "Волготанкер"
Работа или профессия
С 1941 по 1943
преподаватель Астраханского рыбопромышленного техникума
Работа или профессия
С 1944 по 1952
преподаватель Одесского института инженеров морского флота
Образование
1945
кандидат технических наук
Работа или профессия
С 1952 по 1985
заведующий кафедрой теории механизмов и машин и деталей машин Одесского института инженеров морского флота
Образование
1952
доктор технических наук
Образование
1953
профессор
Смерть
05.06.1985