(Небесная) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Небесная) Наталья Сергеевна

(Небесная) Наталья Сергеевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Небеснов Сергей Иванович

Мать: Небесная Анна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close