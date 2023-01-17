Небесная Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1917
Дата смертиПосле 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Небеснов Сергей Иванович
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
24.09.1944
Сын: Небесный Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Небеснов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Небеснов Сергей Иванович
Смерть
После 1980