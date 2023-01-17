Небесная Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небесная Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1917

Дата смерти

После 1980

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Небеснов Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1940

Муж: Небеснов Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1944

Сын: Небесный Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Небеснов Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Небеснов Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1980
Москва, город федерального значения Москва
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