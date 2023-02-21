Елесина (Пронина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елесина (Пронина) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906

Отец: Пронин Николай

Мать: Анна

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Шевчик Галина

Отец ребёнка: Елесин Александр

Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1934

Сын: Елесин Николай

Отец ребёнка: Елесин Александр

Смерть
Неизвестно
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