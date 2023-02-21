Елесина (Пронина) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906
Отец: Пронин Николай
Мать: Анна
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Шевчик Галина
Отец ребёнка: Елесин Александр
Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1934
Сын: Елесин Николай
Отец ребёнка: Елесин Александр
Смерть
Неизвестно