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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2466Любегощи, с. вл.при р. Рене.356545174198Церковь православная 1. Ярмарки 2. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
828. Любегощи, село бывшее владельческое, при реке Рене, дворов 58, жителей 290, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, 2 часовни, школа, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Любегощи
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
23Любегощ901¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
279571Любегощисело58°35'36°49'O-37-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28610419101с Любегощисело