Елесин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Шевчик Галина
Мать ребёнка: Елесина Зоя
Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1934
Сын: Елесин Николай
Мать ребёнка: Елесина Зоя
Смерть
Неизвестно