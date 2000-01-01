Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Елесин Николай
Елесин Николай
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.1934
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Елесин Александр
Мать
Елесина (Пронина) Зоя
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1934
Отец:
Елесин Александр
Мать:
Елесина Зоя
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия