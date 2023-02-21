Пронин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1906

Дочь: Елесина Зоя

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
25.07.1909

Дочь: Денкс Вера

Мать ребёнка: Анна

Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Прасковья

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарулёва Мария

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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