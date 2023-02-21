Пронин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1906
Дочь: Елесина Зоя
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
25.07.1909
Дочь: Денкс Вера
Мать ребёнка: Анна
Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Прасковья
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарулёва Мария
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно