Чупин Василий Силаев
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Чупин Сила Ксенофонтов
Мать: Чупина Марфа Никитина
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Чупин Марк Васильев
Мать ребёнка: Чупина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Чупина Прасковья
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Чупина Марфа Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1902
Сын: Чупин Иван Васильев
Мать ребёнка: Чупина Мария Николаева
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 25. Отставной унтер офицев Василий Силаев Чупин и законная жена Мария Николаева.
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Чупина Нина Васильева
Мать ребёнка: Чупина Мария Николаева
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви священник Василий Васильев Никодимов и жена псаломщика той же церкви и села Мария Клавдианова Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Александра Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Соломония Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно