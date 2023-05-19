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Чупин Василий Силаев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Чупин Сила Ксенофонтов

Мать: Чупина Марфа Никитина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Чупин Марк Васильев

Мать ребёнка: Чупина Прасковья

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Чупин Филипп Васильев

Мать ребёнка: Чупина Прасковья

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Чупина Марфа Васильева

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.09.1902

Сын: Чупин Иван Васильев

Мать ребёнка: Чупина Мария Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 25. Отставной унтер офицев Василий Силаев Чупин и законная жена Мария Николаева.
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Дочь: Чупина Нина Васильева

Мать ребёнка: Чупина Мария Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви священник Василий Васильев Никодимов и жена псаломщика той же церкви и села Мария Клавдианова Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Александра Васильева

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Соломония Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Михаил Васильев

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Мария Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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