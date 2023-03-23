Чупина Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Марфа Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1855 ст.

Дочь: Чупина Евдокия Силаева

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-569 (ГАТО, г. Томск). Лист 987 на ФС (лист 3 оборот и 4 в книге). Д. Осколковой крестьянин Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Евдокия 24.08.1855г. Воспреемники - с. Елба... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Чупин Василий Силаев

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1861 ст.

Дочь: Чупина Параскева Силина

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 579 на ФС (лист 328 оборот и 329 в книге). д. Осколково Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Параскева 29.07.1812г. Воспреемники - д. Барнаульск... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1862

Дочь: Чупина Параскева Силина

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 433 на ФС (лист 351 оборот и 352 в книге). д. Осколково Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Параскева 01.08.1862г. Воспреемники - д. Зиминой И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Сила Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно
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