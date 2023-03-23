Чупина Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1855 ст.
Дочь: Чупина Евдокия Силаева
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
170-9-569 (ГАТО, г. Томск). Лист 987 на ФС (лист 3 оборот и 4 в книге). Д. Осколковой крестьянин Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Евдокия 24.08.1855г. Воспреемники - с. Елба... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Сын: Чупин Василий Силаев
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
Рождение ребёнка
29.07.1861 ст.
Дочь: Чупина Параскева Силина
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 579 на ФС (лист 328 оборот и 329 в книге). д. Осколково Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Параскева 29.07.1812г. Воспреемники - д. Барнаульск... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1862
Дочь: Чупина Параскева Силина
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 433 на ФС (лист 351 оборот и 352 в книге). д. Осколково Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Параскева 01.08.1862г. Воспреемники - д. Зиминой И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно