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Чупина Евдокия Силаева

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.08.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1855 ст.

Отец: Чупин Сила Ксенофонтов

Мать: Чупина Марфа Никитина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-569 (ГАТО, г. Томск). Лист 987 на ФС (лист 3 оборот и 4 в книге). Д. Осколковой крестьянин Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Евдокия 24.08.1855г. Воспреемники - с. Елба... Показать все
Смерть
Неизвестно
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