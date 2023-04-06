Чупина Параскева Силина
Место рождения
Дата рождения29.07.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1861 ст.
Отец: Чупин Сила Ксенофонтов
Мать: Чупина Марфа Никитина
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 579 на ФС (лист 328 оборот и 329 в книге). д. Осколково Сила Ксенофонтов Чупин и жена Марфа Никитина родилась дочь Параскева 29.07.1812г. Воспреемники - д. Барнаульск... Показать все
Смерть
Неизвестно