Чупина Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение ребёнка
05.09.1902
Сын: Чупин Иван Васильев
Отец ребёнка: Чупин Василий Силаев
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 25. Отставной унтер офицев Василий Силаев Чупин и законная жена Мария Николаева.
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Чупина Нина Васильева
Отец ребёнка: Чупин Василий Силаев
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви священник Василий Васильев Никодимов и жена псаломщика той же церкви и села Мария Клавдианова Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Василий Силаев
Смерть
Неизвестно