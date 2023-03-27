Чупина Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина Мария Николаева

Чупина Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1902

Сын: Чупин Иван Васильев

Отец ребёнка: Чупин Василий Силаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 25. Отставной унтер офицев Василий Силаев Чупин и законная жена Мария Николаева.
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Дочь: Чупина Нина Васильева

Отец ребёнка: Чупин Василий Силаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви священник Василий Васильев Никодимов и жена псаломщика той же церкви и села Мария Клавдианова Назарова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Василий Силаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close