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Чупин Филипп Васильев

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Чупин Василий Силаев

Мать: Чупина Прасковья

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.07.1906 ст.

Жена: Чупина Стефанида Алексеева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 49. Брак с. Осколковского отставного унтер офицера Василия Чупина сын Филипп Васильев 1 браком 17,5 лет и девица Стефанида Алексеева дочь Вятской губернии Яранского... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Чупина Зинаида Филиппова

Мать ребёнка: Чупина Прасковья Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Чупина Августа Филиппова

Мать ребёнка: Чупина Прасковья Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Чупин Василий Филиппов

Мать ребёнка: Чупина Прасковья Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно
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