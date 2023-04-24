Чупин Филипп Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: Чупин Василий Силаев
Мать: Чупина Прасковья
Бракосочетание
12.07.1906 ст.
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 49. Брак с. Осколковского отставного унтер офицера Василия Чупина сын Филипп Васильев 1 браком 17,5 лет и девица Стефанида Алексеева дочь Вятской губернии Яранского... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Чупина Зинаида Филиппова
Мать ребёнка: Чупина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Чупина Августа Филиппова
Мать ребёнка: Чупина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Чупина Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно