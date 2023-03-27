Чупина Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Чупина Зинаида Филиппова

Отец ребёнка: Чупин Филипп Васильев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Чупина Августа Филиппова

Отец ребёнка: Чупин Филипп Васильев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Чупин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Чупин Филипп Васильев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Филипп Васильев

Смерть
Неизвестно
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