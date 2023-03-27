Чупина Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Чупина Зинаида Филиппова
Отец ребёнка: Чупин Филипп Васильев
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Чупина Августа Филиппова
Отец ребёнка: Чупин Филипп Васильев
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Чупин Филипп Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно