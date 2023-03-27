Чупина (Киселева) Стефанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Киселева) Стефанида Алексеева

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Место рождения

Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Кселев Алексей

Мать: не указана

Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский
Бракосочетание
12.07.1906 ст.

Муж: Чупин Филипп Васильев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 49. Брак с. Осколковского отставного унтер офицера Василия Чупина сын Филипп Васильев 1 браком 17,5 лет и девица Стефанида Алексеева дочь Вятской губернии Яранского... Показать все
Смерть
Неизвестно
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