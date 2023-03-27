Чупина (Киселева) Стефанида Алексеева
Место рожденияВятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Кселев Алексей
Мать: не указана
Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский
Бракосочетание
12.07.1906 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 49. Брак с. Осколковского отставного унтер офицера Василия Чупина сын Филипп Васильев 1 браком 17,5 лет и девица Стефанида Алексеева дочь Вятской губернии Яранского... Показать все
Смерть
Неизвестно