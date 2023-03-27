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Кселев Алексей

Место рождения

Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Чупина Стефанида Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский