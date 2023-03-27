Кселев Алексей
Место рожденияВятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Чупина Стефанида Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Яранский уезд Юкшумская волость починок Гусевский