Чупин Марк Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: Чупин Василий Силаев
Мать: Чупина Прасковья
Рождение ребёнка
22.12.1906 ст.
Дочь: Чупина Аниссия Маркова
Мать ребёнка: Чупина Ксения Андреева
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 37. Того же села крестьянин Михаил Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Александра Вуколова Вяткина.
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Чупина Мария Марковна
Мать ребёнка: Чупина Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Ксения Андреева
Смерть
Неизвестно