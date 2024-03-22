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Чупин Марк Васильев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Чупин Василий Силаев

Мать: Чупина Прасковья

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1906 ст.

Дочь: Чупина Аниссия Маркова

Мать ребёнка: Чупина Ксения Андреева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 37. Того же села крестьянин Михаил Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Александра Вуколова Вяткина.
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Чупина Мария Марковна

Мать ребёнка: Чупина Ксения Андреева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Ксения Андреева

Смерть
Неизвестно
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