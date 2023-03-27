Чупина Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1906 ст.

Дочь: Чупина Аниссия Маркова

Отец ребёнка: Чупин Марк Васильев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 37. Того же села крестьянин Михаил Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Александра Вуколова Вяткина.
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Чупина Мария Марковна

Отец ребёнка: Чупин Марк Васильев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Марк Васильев

Смерть
Неизвестно
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