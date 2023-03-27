Чупина Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
22.12.1906 ст.
Дочь: Чупина Аниссия Маркова
Отец ребёнка: Чупин Марк Васильев
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 37. Того же села крестьянин Михаил Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Александра Вуколова Вяткина.
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Чупина Мария Марковна
Отец ребёнка: Чупин Марк Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Марк Васильев
Смерть
Неизвестно