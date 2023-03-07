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Тыщенко Николай Владимиров

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Место рождения

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тыщенко Владимир Семёнов

Мать: не указана

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Тыщенко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Домна Афанасьевна

Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Домна Афанасьевна

Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Тыщенко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Домна Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.12.1904

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Домна Афанасьевна

Рождение ребёнка
11.06.1906

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Домна Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.07.1911

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Домна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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