Тыщенко Николай Владимиров
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Тыщенко Владимир Семёнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Тыщенко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Домна Афанасьевна
Бракосочетание
09.11.1898
Жена: Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.05.1901
Мать ребёнка: Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.12.1904
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.06.1906
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.07.1911
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Домна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно