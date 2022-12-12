Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тыщенко Владимир Семёнов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1891

Сын: Тыщенко Даниил Севостьянов

Мать ребёнка: Тыщенко Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1894

Сын: Тыщенко Михаил Севастьянов

Мать ребёнка: Тыщенко Евдокия Васильевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
1898

Сын: Тыщенко Александр Севавстьянов

Мать ребёнка: Тыщенко Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1901

Сын: Тыщенко Павел Севастьянов

Мать ребёнка: Тыщенко Евдокия Васильевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тыщенко Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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