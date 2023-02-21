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Тыщенко Александр Севавстьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров

Мать: Тыщенко Евдокия Васильевна

Смерть
1900
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