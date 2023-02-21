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Тыщенко Александр Севавстьянов
Тыщенко Александр Севавстьянов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1900
Пол
Мужской
Отец
Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Мать
Тыщенко Евдокия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Мать:
Тыщенко Евдокия Васильевна
Смерть
1900
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