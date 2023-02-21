Тыщенко Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1891
Сын: Тыщенко Даниил Севостьянов
Отец ребёнка: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Рождение ребёнка
10.01.1894
Сын: Тыщенко Михаил Севастьянов
Отец ребёнка: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тыщенко Александр Севавстьянов
Отец ребёнка: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Рождение ребёнка
11.01.1901
Сын: Тыщенко Павел Севастьянов
Отец ребёнка: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно