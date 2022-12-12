Тыщенко Владимир Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко Владимир Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тыщенко Семен

Мать: Тыщенко ?

Рождение ребёнка
1877

Сын: Тыщенко Иван Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тыщенко Николай Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тыщенко Григорий Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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