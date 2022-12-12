Тыщенко Владимир Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тыщенко Семен
Мать: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тыщенко Николай Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тыщенко Григорий Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тыщенко Савватий (Севастьян) Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно