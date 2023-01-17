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Тыщенко Иван Владимиров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Тыщенко Владимир Семёнов

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1895

Жена: Тыщенко Параскева Георгиевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тыщенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Тыщенко Параскева Георгиевна

Рождение ребёнка
30.06.1898

Сын: Тыщенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Тыщенко Параскева Георгиевна

Рождение ребёнка
27.01.1913

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тыщенко Параскева Георгиевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, д Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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