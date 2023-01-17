Тыщенко Иван Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Тыщенко Владимир Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1895
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Тыщенко Параскева Георгиевна
Рождение ребёнка
30.06.1898
Сын: Тыщенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Тыщенко Параскева Георгиевна
Рождение ребёнка
27.01.1913
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тыщенко Параскева Георгиевна
Покровская церковь, д Красная Поляна
Смерть
Неизвестно