(Бондарь) Домна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Ракитянский
Рождение ребёнка
1889
Сын: Тыщенко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
27.05.1901
Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров
Рождение ребёнка
?.12.1904
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров
Рождение ребёнка
11.06.1906
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров
Рождение ребёнка
12.07.1911
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров
Смерть
Неизвестно