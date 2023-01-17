(Бондарь) Домна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондарь) Домна Афанасьевна

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Ракитянский
Рождение ребёнка
1889

Сын: Тыщенко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров

Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Тыщенко Николай Владимиров

Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Тыщенко Павел Николаевич

Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров

Рождение ребёнка
?.12.1904

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров

Рождение ребёнка
11.06.1906

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров

Рождение ребёнка
12.07.1911

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Тыщенко Николай Владимиров

Смерть
Неизвестно
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