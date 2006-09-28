Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Курово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

04.03.1926

Дата смерти

28.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1926

Отец: Селиванов Михаил Семенович

Мать: Селиванова Евдокия Александровна

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1951

Сын: Крамин Николай Геннадиевич

Отец ребёнка: Крамин Геннадий Антонович

Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Крамин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Крамин Геннадий Антонович

Абабурово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамин Геннадий Антонович

Смерть
28.09.2006
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