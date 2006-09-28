Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.03.1926
Дата смерти28.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1926
Рождение ребёнка
16.07.1951
Сын: Крамин Николай Геннадиевич
Отец ребёнка: Крамин Геннадий Антонович
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Крамин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Крамин Геннадий Антонович
Абабурово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2006