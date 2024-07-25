Селиванов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения09.01.1883
Дата смерти10.07.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883
Бракосочетание
01.10.1901
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: (Селиванова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1926
Дочь: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна
Смерть
10.07.1938