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Селиванов Михаил Семенович

Место рождения

Курово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

09.01.1883

Дата смерти

10.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883

Отец: Селиванов Семен Яковлевич

Мать: Селиванова Агафья Михайловна

Курово, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
01.10.1901

Жена: Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: (Селиванова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1926

Дочь: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна

Курово, Луховицы, Московская область
Смерть
10.07.1938

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