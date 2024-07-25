Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна
Место рожденияРязанская губерния Зарайский уезд деревня Полянки
Дата рождения01.08.1885
Дата смерти14.10.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1885
Рязанская губерния Зарайский уезд деревня Полянки
Бракосочетание
01.10.1901
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Селиванов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
04.03.1926
Дочь: Крамина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Селиванов Михаил Семенович
Смерть
14.10.1965