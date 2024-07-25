Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Столярова) Евдокия Александровна

Место рождения

Рязанская губерния Зарайский уезд деревня Полянки

Дата рождения

01.08.1885

Дата смерти

14.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1885

Отец: Столяров Александр Борисович

Мать: Столярова Марфа Захаровна

Рязанская губерния Зарайский уезд деревня Полянки
Бракосочетание
01.10.1901

Муж: Селиванов Михаил Семенович

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Селиванов Михаил Семенович

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1926

Дочь: Крамина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Селиванов Михаил Семенович

Курово, Луховицы, Московская область
Смерть
14.10.1965

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