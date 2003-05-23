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Крамин Геннадий Антонович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

23.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926

Отец: Крамин Антон Матвеевич

Мать: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1951

Сын: Крамин Николай Геннадиевич

Мать ребёнка: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Крамин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна

Абабурово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
23.05.2003

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