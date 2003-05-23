Крамин Геннадий Антонович
Место рождения
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти23.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1951
Сын: Крамин Николай Геннадиевич
Мать ребёнка: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Крамин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Крамина (Селиванова) Клавдия Михайловна
Абабурово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
23.05.2003