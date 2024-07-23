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Крамин Антон Матвеевич

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Место рождения

Курово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

07.07.1900

Дата смерти

29.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900

Отец: Крамин Матвей Васильевич

Мать: Крамина (Демишева) Мария Павловна

Курово, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамин Константин Антонович

Мать ребёнка: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамин Лев Антонович

Мать ребёнка: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Крамин Геннадий Антонович

Мать ребёнка: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
29.03.1942

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