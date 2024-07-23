Крамин Антон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1900
Дата смерти29.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамин Константин Антонович
Мать ребёнка: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамин Лев Антонович
Мать ребёнка: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.01.1926
Сын: Крамин Геннадий Антонович
Мать ребёнка: Крамина (Сазонова) Александра Игнатьевна
Смерть
29.03.1942