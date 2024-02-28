Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелевин (Пелёвин) Александр Павлович

Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович

avatar

Место рождения

Алексеевка, Кинель, Самарская область

Дата рождения

20.11.1905

Дата смерти

21.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1905

Отец: Пелёвин Павел

Мать: Пелёвина Анастасия

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1930

Дочь: Громова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Пелевина Анна Дмитриевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1935

Сын: Пелевин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пелевина Анна Дмитриевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1937

Сын: Пелевин Александр Александрович

Мать ребёнка: Пелевина Анна Дмитриевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелевина Анна Дмитриевна

Смерть
21.01.1981
Сумы, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close