Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения20.11.1905
Дата смерти21.01.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1905
Отец: Пелёвин Павел
Мать: Пелёвина Анастасия
Рождение ребёнка
09.07.1930
Дочь: Громова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Пелевина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.04.1935
Сын: Пелевин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пелевина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1937
Сын: Пелевин Александр Александрович
Мать ребёнка: Пелевина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелевина Анна Дмитриевна
Смерть
21.01.1981
Сумы, Сумська область