посёлок городского типа Алексеевка, посёлок городского типа Алексеевка, Кинель, Самарская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Кинель, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
81Алексеевск, приг. удел. и каз.при р. Самаре.2642208504596Церковь православная 1. Сельское и ремесленное училища. Этапный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Алексеевская волость
7. Алексеевск, пригород бывший государственный и удельный, при реке Самаре, дворов 206, жителей 1346, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, город областного значения Кинель
57176Алексеевкапгт53°15'с.ш.50°30'в.д.N-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинель
36708000056пгт Алексеевкапоселок городского типа
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