Алексеевка
Кинель, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
81Алексеевск, приг. удел. и каз.при р. Самаре.2642208504596Церковь православная 1. Сельское и ремесленное училища. Этапный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
7. Алексеевск, пригород бывший государственный и удельный, при реке Самаре, дворов 206, жителей 1346, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православн Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57176Алексеевкапгт53°15'с.ш.50°30'в.д.N-39-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36708000056пгт Алексеевкапоселок городского типа