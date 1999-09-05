Пелевина (Лушина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелевина (Лушина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Алексеевка, Кинель, Самарская область

Дата рождения

16.11.1908

Дата смерти

05.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1908

Отец: Лушин Дмитрий

Мать: не указана

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.07.1930

Дочь: Громова (Пелевина) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1935

Сын: Пелевин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1937

Сын: Пелевин Александр Александрович

Отец ребёнка: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович

Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
05.09.1999
Сумы, Сумська область

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