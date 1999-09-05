Пелевина (Лушина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1908
Дата смерти05.09.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1908
Отец: Лушин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1930
Дочь: Громова (Пелевина) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1935
Сын: Пелевин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович
Рождение ребёнка
24.06.1937
Сын: Пелевин Александр Александрович
Отец ребёнка: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович
Смерть
05.09.1999
Сумы, Сумська область