Громова (Пелевина) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения09.07.1930
Дата смерти12.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930
Рождение ребёнка
28.04.1951
Отец ребёнка: Громов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1954
Отец ребёнка: Громов Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1916
Калининград, город Калининград, Калининградская область