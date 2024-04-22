Громова (Пелевина) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Пелевина) Тамара Александровна

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Место рождения

Кинель, Кинель, Самарская область

Дата рождения

09.07.1930

Дата смерти

12.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930

Отец: Пелевин Александр Павлович

Мать: Пелевина Анна Дмитриевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1951

Сын: Громов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Громов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
13.08.1954

Сын: Громов Олег Георгиевич

Отец ребёнка: Громов Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Георгий Александрович

Смерть
12.02.1916
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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