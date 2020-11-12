Пелевин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения14.04.1935
Дата смерти12.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1963
Сын: Пелевин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1973
Дочь: Пелевина Милана Владимировна
Мать ребёнка: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
12.11.2020
Строитель, Яковлевский, Белгородская область