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Пелевин Владимир Александрович

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Место рождения

Кинель, Кинель, Самарская область

Дата рождения

14.04.1935

Дата смерти

12.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1935

Отец: Пелевин (Пелёвин) Александр Павлович

Мать: Пелевина (Лушина) Анна Дмитриевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
08.04.1963

Сын: Пелевин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1973

Дочь: Пелевина Милана Владимировна

Мать ребёнка: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
12.11.2020
Строитель, Яковлевский, Белгородская область

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