Иван Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Симеон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно