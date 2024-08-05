Иван Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Симеон Борисович

Мать: Федосья (Федора) Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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