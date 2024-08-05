Симеон Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1691
Сын: Василий Симеонович
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Рождение ребёнка
1695
Сын: Фома Симеонович
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Иван Симеонович
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Рождение ребёнка
1702
Сын: Артемий (Артемон) Симеонович
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Арина Симеоновна
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марфа Симеоновна
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Аксинья Симеоновна
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна
Смерть
Неизвестно