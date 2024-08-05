Симеон Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1691

Сын: Василий Симеонович

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1695

Сын: Фома Симеонович

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Иван Симеонович

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1702

Сын: Артемий (Артемон) Симеонович

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Арина Симеоновна

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марфа Симеоновна

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Аксинья Симеоновна

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Фадеевна

Смерть
Неизвестно

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