Федосья (Федора) Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Фадей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1691
Сын: Василий Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Фома Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Иван Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Артемий (Артемон) Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Арина Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марфа Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Аксинья Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Борисович
Смерть
Неизвестно