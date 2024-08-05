Федосья (Федора) Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья (Федора) Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Фадей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1691

Сын: Василий Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Фома Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1698

Сын: Иван Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Артемий (Артемон) Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Арина Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марфа Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Аксинья Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Борисович

Смерть
Неизвестно

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