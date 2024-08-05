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Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Иван Симеонович

Мать: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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