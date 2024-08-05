Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Иван Симеонович
Мать: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно