Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Смерть
Неизвестно