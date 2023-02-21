Логинов Сергей
Место рожденияСеверодвинск
Дата рождения18.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1971
Северодвинск
Бракосочетание
09.10.1998
Жена: Логинова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
06.07.2004
Сын: Логинов Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Логинова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
25.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Ольга Юрьевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно