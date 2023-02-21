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Логинов Сергей

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Место рождения

Северодвинск

Дата рождения

18.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1971

Отец: Логинов Александр Дмитриевич

Мать: Логинова, Полысалова Галина Ивановна

Северодвинск
Бракосочетание
09.10.1998

Жена: Логинова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
06.07.2004

Сын: Логинов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Логинова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
25.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Ольга Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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