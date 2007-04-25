Логинова Вероника Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Вероника Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2007

Отец: не указан

Мать: Логинова Ольга Юрьевна

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