Климова Анна Егоровна или Петровна Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Анна Егоровна или Петровна

Место рождения

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
3 Ревизия Кологривской осады 1762-1764, на странице 372 вверху тут она Егоровна в 1793 в Исповедках она Петровна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Зиновий Ферапонтович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Климов Григорий Зиновьевич

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Климов Изат Зиновьевич

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
1769

Сын: Климов Зотий Зиновьевич

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: (Климова) Гликерия Зиновьевна

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: (Климова) Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Климов Афанасий Зиновьевич

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
ему 48 в 1834 году https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Климов Авдей Зиновьевич

Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 39 лет в 1825 году

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