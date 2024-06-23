Климова Анна Егоровна или Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
3 Ревизия Кологривской осады 1762-1764, на странице 372 вверху тут она Егоровна в 1793 в Исповедках она Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Климов Григорий Зиновьевич
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: (Климова) Гликерия Зиновьевна
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: (Климова) Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Климов Афанасий Зиновьевич
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
ему 48 в 1834 году https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Климов Зиновий Ферапонтович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 39 лет в 1825 году