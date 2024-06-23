Климов Григорий Зиновьевич Около 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Григорий Зиновьевич

Климов Григорий Зиновьевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Климов Зиновий Ферапонтович

Мать: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Марья

Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: (Климова) Феоктиста Григорьевна

Мать ребёнка: Климова Марья

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: (Климова) Ксенья Григоьевна

Мать ребёнка: Климова Марья

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Климов Евсегний Григорьевич

Мать ребёнка: Климова Марья

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Климов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Климова Марья

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.