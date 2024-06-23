Климов Григорий Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Марья
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: (Климова) Феоктиста Григорьевна
Мать ребёнка: Климова Марья
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: (Климова) Ксенья Григоьевна
Мать ребёнка: Климова Марья
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Климов Евсегний Григорьевич
Мать ребёнка: Климова Марья
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Климов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Климова Марья
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Смерть
Неизвестно