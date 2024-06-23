Климов Зиновий Ферапонтович Около 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Зиновий Ферапонтович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

До 1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Климов Ферапонт Иванович

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
3 Ревизия Кологривской осады 1762-1764, на странице 372 вверху
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Анна Егоровна или Петровна

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Климов Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Климов Изат Зиновьевич

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120
Рождение ребёнка
1769

Сын: Климов Зотий Зиновьевич

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: (Климова) Гликерия Зиновьевна

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: (Климова) Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедной ведомости 1793 год Юркино стр.567
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Климов Афанасий Зиновьевич

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
ему 48 в 1834 году https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Климов Авдей Зиновьевич

Мать ребёнка: Климова Анна Егоровна или Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#120 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 39 лет в 1825 году
Смерть
До 1793
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в исповедных ведомостях 1793 у него жена вдова

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