Линник Яков Стефанович Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛинник Яков Стефанович

Линник Яков Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Линник Стефан Иванович

Мать: Линник Устинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линник Пелагея Ефимовна

Работа или профессия
1811
Погребище, Вінницька область
Маляр
Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.

Сын: Линник Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Линник Пелагея Ефимовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Дочь: Линник Иульяния Яковлевна

Мать ребёнка: Линник Пелагея Ефимовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.08.1841 ст.

Сын: Линник Евтихий Яковлевич

Мать ребёнка: Линник Пелагея Ефимовна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.