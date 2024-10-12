Линник Яков Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Линник Стефан Иванович
Мать: Линник Устинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линник Пелагея Ефимовна
Работа или профессия
1811
Маляр
Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.
Мать ребёнка: Линник Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Дочь: Линник Иульяния Яковлевна
Мать ребёнка: Линник Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
23.08.1841 ст.
Мать ребёнка: Линник Пелагея Ефимовна
Смерть
Неизвестно